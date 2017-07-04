البرلمان الأوروبي يطلب توضيحا بشأن نفقات نواب اليمين المتطرف الفرنسي

ماذا يحصل في حال لم تقدم المجموعة "التوضيحات" المطلوبة؟

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LBCI News Lebanon

طلب البرلمان الاوروبي من مجموعة "أوروبا الشعوب والحريات" البرلمانية التي ينتمي اليها النواب الاوروبيون للجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف)، تقديم توضيحات بشأن نفقات من تمويلات أوروبية تفوق 500 الف يورو، وفق ما علم الثلاثاء من مصدر برلماني.

واثر اجتماعه مساء الاثنين منح مكتب البرلمان الاوروبي المكون من الرئيس انتنونيو تاجاني ونوابه، حتى نهاية تموز للمجموعة البرلمانية لاثبات عدم وجود خلل في ميزانيتها لعام 2016، بحسب المصدر ذاته.

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واذا لم تقدم المجموعة "التوضيحات" المطلوبة فان المبالغ موضع الشكوك يمكن ان تسحب من التمويل المخصص لها في 2017 كنفقات تسيير.



