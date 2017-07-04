جريصاتي يردّ على الجميل

ماذا قال وزير العدل؟

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LBCI News Lebanon

رد مكتب وزير العدل سليم جريصاتي على اتهامات رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وقال "لم نفقه ولم نفهم بماذا يتهمنا الشيخ سامي بمعرض تعليقه على تصريح وزير الداخلية والبلديات عن مصير من نسب إليهم جرم إطلاق النار في الأماكن الآهلة، في حين أننا نشاطره تهنئة وزير الأمن على شجاعته".

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وأضاف "هنيئا للحريات العامة والسلم الأهلي في لبنان بتبادل التهاني بين الشيخ والأستاذ، إلا أن الوزير الطرف يقول: إرفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعيبوا على وزير العدل الشيء وعكسه ذلك أن الشعب سئم الديماغوجية".

وذكر مكتب جريصاتي بأن الوزير الطرف ارسل كتابا الى مجلس القضاء الأعلى بموضوع التشدد في ملاحقة مطلقي النار في الأماكن الآهلة سواء أكان السلاح المستعمل مرخصا أم غير مرخص.