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04 تموز 2017
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بالفيديو- 3 نساء اعتدين بالضرب على امرأة... والسبب تسريحة شعر!

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بالفيديو- 3 نساء اعتدين بالضرب على امرأة... والسبب تسريحة شعر!

فتحت الشرطة في انكلترا تحقيقاً بعد انتشار لقطات مروعة ظهرت فيها سيدة تتعرّض للاعتداء خارج صالون لتصفيف الشعر بسبب قصة.

وبحسب اللقطات، فقد ظهرت 3 نساء يتشاجرن مع سيدة إثر خروجها من صالون الشعر والتجميل في برمنغهام يوم الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير Birmingham Mail، أن هذه المشاجرة استمرت نحو دقيقة واحدة، إذ قامت النساء الثلاث بتوجيه اللكمات الى الضحية حتى إنهن سحبن حجابها. والملفت هو أن 3 رجال تدخّلوا لفض هذا الخلاف.
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وفي هذا السياق، فقد لفتت شرطة ميدلاند الغربية الى أن سيدتين قد أصيبتا جراء هذا الحادث، وأن التحقيقات جارية.

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