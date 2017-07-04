بالفيديو- سيدات انتقمن من مغتصب أطفال... ماذا فعلن به؟

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قامت مجموعة من السيدات بربط رجل اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل وضربه بالعصي.وفي شريط فيديو يعتقد أنه تم تصويره في الهند، تظهر 3 نساء تقفن حول رجل، بعدما قمن بربط يديه وراء ظهره، وبدأن بسحبه على الأرض بواسطة حبل طويل وضربه بالعصي.والملفت هو أن عشرات النساء والأطفال كانوا ينظرون الى السيدات اللواتي يتناوبن على ضرب الرجل، الذي لم يقاوم أبداً.وينتهي هذا الشريط بمشهد لضابط شرطة وهو يتحدّث الى الحشود بينما لا يزال الرجل أرضاً.وفي هذا السياق، فقد تمّ تحميل الفيديو الذي يظهر انتقام السيدات على موقع LiveLeak حيث لاقى أكثر من 23 ألف مشاهدة.لمشاهدة الفيديو اضغطوا