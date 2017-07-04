بالصور - مقتل فنان عراقي بطريقة وحشية... بسبب مظهره!

ماذا حصل مع الفنان العراقي كرار نوشي؟

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LBCI News Lebanon

عثرت الأجهزة العراقيّة يوم الإثنين على جثة الفنان العراقي كرار نوشي في العاصمة العراقية بغداد بعد مرور يومين على اختطافه على يد مجهولين.

ووجدت الجثة ممزقة في إحدى الساحات التابعة لمنطقة شارع فلسطين في شرق بغداد وعليها آثار طعنات في أماكن مختلفة مع كدمات تعذيب.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله إن "كرار نوشي تعرض قبل يومين لعملية خطف على يد مجهولين".

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان، ووصف عدد من الناشطين عملية قتله بالبشعة.

وقال البعض إنّ هذه الجريمة لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش المرتكبة في حق المدنيين.

ولم تعلن السلطات الدوافع وراء قتل الشاب أو الجهة التي تقف وراء اختطافه، لكن نوشي كان معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي بولعه بالأزياء.

وقالت مصدر إن نوشي كان قد تلقى مؤخرا تهديدات بالقتل بسبب أسلوبه في ارتداء الملابس وتسريحات شعره.



