عادات غذائيّة يوميّة "تسرق" الفيتامينات من أجسادكم!

بعض الأمور وبعض المأكولات تتسبب بفقدان الفيتامينات من الجسم

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LBCI News Lebanon

كشفت الطبيبة البريطانية سارا بروير أن هناك عدة عوارض نشعر بها خلال اليوم سببها الرئيسي نقص في الفيتامينات مثل التعب وآلام المفاصل والعضلات وغيرها.



وأعلنت بروير أن بعض الأمور التي نقوم بها بشكلٍ يومي وبعض المأكولات التي نتناولها باستمرار تتسبب بفقدان الفيتامينات من الجسم، ومن بينها:

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- يؤدي شرب كميات كبيرة من الشاي والقهوة إلى فقدان الجسم للفيتامينات إذ إن بعض المواد الموجودة فيهما تلتصق بالعناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في بعض المأكولات وتمنع الجسم من امتصاصها مثل الحديد والزينك والمغنيسيوم والكالسيوم.



- كذلك، إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف او تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الألياف يؤدي إلى نقص الفيتامينات من الجسم منها الكالسيوم والمانغانيز والمغنيسيوم.



- تؤدي حبوب منع الحمل إلى احتباس السوائل لدى معظم السيدات مما يجعل اجسادهن غير قادرة على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة ما بينها حمض الفوليك، سيلينيوم، الزينك، فيتامين س وب2 ، ب6 و ب12 وغيرها.