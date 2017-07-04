بالصورة - الـ100$ المزيفة بـ50$ أصلية... بتشتري؟؟

أحيلا مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية

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LBCI News Lebanon

على اثر توافر معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول قيام عصابة بترويج كميات كبيرة من العملة المزيّفة من فئة المئة دولار اميركي، ضمن محافظة جبل لبنان، قامت قوة من الشعبة المذكورة بتاريخ 30/6/2017 بتنفيذ عملية استدراج محكمة في مدينة عاليه، تم بنتيجتها توقيف كل من: م. م. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني) و م. د.(مواليد١٩٧٣، لبنانية) وضبطت بحوزتهما مبلغ 98300 دولار اميركي مزيفة.

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وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج العملة المزيفة، بالاشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، وانهما يقومان بتصريف كل ورقة مئة دولار مزيّفة مقابل ٥٠ دولار اميركي سليمة.

وأحيلا مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.