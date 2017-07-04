روسيا والصين تدعوان الى وقف اطلاق الصواريخ الكورية الشمالية والتدريبات العسكرية الاميركية

دعت روسيا والصين الثلاثاء كوريا الشمالية الى وضع حد لتجاربها النووية واطلاق الصواريخ البالستية كما طالبتا واشنطن بوقف مناوراتها العسكرية لانهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وندد البلدان باطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا بالستيا ووصفاه بانه عمل "غير مقبول" ويشكل استفزازا في وقت تستعد واشنطن لاحياء العيد الوطني الاميركي.
وقالت وزارتا خارجية روسيا والصين في بيان مشترك "على كوريا الشمالية، وكقرار سياسي يترجم حسن النية، ان تعلن وقف تجاربها النووية واطلاق الصواريخ البالستية في حين يتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقف مناوراتهما المشتركة الواسعة النطاق".
ودعا البلدان وهما من اقرب حلفاء بيونغ يونغ " جميع الاطراف المعنيين الى ضبط النفس والتخلي عن الاعمال الاستفزازية والحرب الكلامية" والى "ابداء الاستعداد لحوار بلا شروط مسبقة".