بعد انتشار صوره... شقيق تيم حسن يردّ بقسوة!

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نشر نذير حسن شقيق النجم السوري تيم حسن تعليقاً عبر حسابه على فيسبوك عبّر من خلاله عن امتعاضه من نشر صوره، وذلك بعد المقارنة بينه وبين شقيقه.وقال نذير في التعليق:" موضوع نشر صوري خلافا لما يظن البعض لا يسرني، واستخدامها كمادة تسلية حتى لو كانت من حساب انا اخطأت في خيار خصوصيته هو سيء ومرفوض..."، وأضاف:"التعليقات على الصور معظمها سب وشتم من اشخاص لا اعرفها ولا تعرفني، واحباط شعوبنا وغياب الفرص والأحكام المسبقة وخلافه من المشاكل المتفشية في منطقتنا هي السبب كالعادة".وعن شقيقه تيم قال: "أما بالنسبة لأخي، تيم موهبة حقيقية، وعمل واجتهاد كبير وقرارات في مكانها الصحيح دائما، الكلام عن "الجمال" هو اختصار تافه وتسطيح لحالة متميزة لا يستطيع اي "جميل" صنعها، ومقارنتي به في سياق الجمال لا تقل تفاهة ابدا".وختم تعليقه: "شكرا لكل طلبات الصداقة والرسائل، أنا لست نشطا على مواقع التواصل الحالية وسأغير حساباتي كلها قريبا انشالله ".