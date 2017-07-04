للمرّة الأولى في العالم... رضيع ترفض والدته تحديد جنسه!

الإعلان

ولد طفل كندي يعتقد أنه أول رضيع لم يتم تحديد جنسه رسمياً.وبحسب تقارير BBC، فإن هذا الطفل ولد في تشرين الثاني ويدعى سيريل اتلي، وقد وضع حرف "U" على الخانة المخخصة لـ"الجنس" في بطاقته الصحية، وهذا دليل على كلمتي " undetermined" أو " unassigned" أي "غير محدد" أو "غير معين".وتحاول الوالدة، السيدة كوري دوتي، وهي شخص متحوّل جنسياً، أن تبقي جنسية الطفل غير محددة على بطاقته الصحية.وقالت دوتي لـCBC إنها تقوم بتربية الطفل بطريقة تعطيه الإحساس بقيمة الذات كي يكتسب مع الوقت المفردات الصحيحة التي تساعده على التعبير عن نفسه، لافتة الى أنها تقدم له كل الحب ليكون شخصاً متحرراً من القيود التي تكبّل الصبي والفتاة.وقالت دوتي لـ BBC إن الأشخاص الذين يتم تحديد جنسهم عند الولادة، غالباً ما يواجهون مشاكل وصعوبات فيما بعد إذا أرادوا تغيير جنسهم.وبحسب المحطة، فإن السلطات الكندية رفضت اصدار شهادة ميلاد للرضيع من دون تحديد جنسه، لذلك قامت دوتي بتقديم مراجعة قضائية في القضية.