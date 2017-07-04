فيديو مضحك – والد يكتشف أمر حبيب ابنته البالغة من العمر 5 سنوات!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وثّق ردة فعل والد الطريفة لدى معرفته أن لابنته الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات حبيباً.وبحسب اللقطات، فقد سأل الأب Quis ابنته داليا:"من قال لك أنه بإمكانك أن يكون لك حبيباً"، وذلك بعدما أخبرته عن حبيبها كاميرون عندما كانت الأسرة في مطعم، ثمّ سألها:" من هو كاميرون؟".الملفت هو أن الطفلة أجابت والدها بـ"مرة واحدة"، عندما سألها عن فترة مواعدتها لحبيبها.وبعدما طرح الوالد أسئلة عدة على ابنته، تبيّن أنها كانت تلعب مع كاميرون في الحديقة بعد الرعاية النهارية.كذلك، فقد سأل الوالد ابنته عن العمر المسموح لها فيه أن تبدأ بالمواعدة فأجابت 20 عاماً، فقال لها إنها لا تزال في سن الخامسة.ويشار الى أن هذا الفيديو حصد نحو 4.5 مليون مشاهدة على الفيسبوك كما تلقى نحو 7 ألاف تعليق.