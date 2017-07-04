آخر الأخبار
04 تموز 2017
Back

باعتراف السياسيين جرى إطلاق ستين لسبعين موقوف من أصل تسعين من يلي توقفوا بسبب إطلاق النار ابتهاجاً نتيجة تدخلات سياسية، وهالشي مخالف للقانون... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قوّص_ومشي"

باعتراف السياسيين جرى إطلاق ستين لسبعين موقوف من أصل تسعين من يلي توقفوا بسبب إطلاق النار ابتهاجاً نتيجة تدخلات سياسية، وهالشي مخالف للقانون... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قوّص_ومشي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستين,إطلاق,السياسيين,باعتراف,
episodes
باعتراف السياسيين جرى إطلاق ستين لسبعين موقوف من أصل تسعين من يلي توقفوا بسبب إطلاق النار ابتهاجاً نتيجة تدخلات سياسية، وهالشي مخالف للقانون... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ &quot;قوّص_ومشي&quot;
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً