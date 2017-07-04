باعتراف السياسيين جرى إطلاق ستين لسبعين موقوف من أصل تسعين من يلي توقفوا بسبب إطلاق النار ابتهاجاً نتيجة تدخلات سياسية، وهالشي مخالف للقانون... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قوّص_ومشي"