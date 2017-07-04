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04 تموز 2017
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وزير الخارجية الألماني: ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية

وزير الخارجية الألماني: ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ألمانيا,الألماني,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الألماني: ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية
 
 
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