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04 تموز 2017
04/07/2017 10:08:26
وزير الخارجية الألماني: ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية
وزير الخارجية الألماني: ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية
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LBCI News Lebanon
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