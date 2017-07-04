نرفض الوصاية على الدوحة... وزير خارجية قطر: مطالب الدول غير واقعية

مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني الالماني سيغمار غابريال

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LBCI News Lebanon

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء ان المطالب التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والدول الحليفة لها لاعادة العلاقات مع بلاده "غير واقعية" و"غير قابلة للتطبيق"، مؤكدا ان رد قطر على المطالب جاء في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة والقانون الدولي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني الالماني سيغمار غابريال في الدوحة، لفت الى ان شروط اللائحة "لا تتعلق بالارهاب بل بقمع حرية التعبير"، مؤكدا ان لا حل للأزمة الخليجية إلا من خلال الحوار مهما بلغت الإجراءات التصعيدية، معلنا رفض الوصاية على قطر.

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من جهته، أشار وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال الى ان قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار، آملا أن يرد الآخرون بروح مماثلة. واعتبر ان مثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة.

ولفت غابريال الى ألمانيا لها مصالح في منطقة الخليج وتريد ضمان حماية أعمالها اللوجستية.