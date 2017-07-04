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04 تموز 2017
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وزير الخارجية القطري: لا حل للأزمة الخليجية إلا من خلال الحوار مهما بلغت الإجراءات التصعيدية ونرفض الوصاية على قطر

وزير الخارجية القطري: لا حل للأزمة الخليجية إلا من خلال الحوار مهما بلغت الإجراءات التصعيدية ونرفض الوصاية على قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار القطري,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية القطري: لا حل للأزمة الخليجية إلا من خلال الحوار مهما بلغت الإجراءات التصعيدية ونرفض الوصاية على قطر
 
 
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