أخبار دولية
04 تموز 2017
Back

البرلمان المصري يقر تمديد حال الطوارئ في البلاد 3 أشهر

حال الطوارئ مستمرة في مصر Lebanon, news ,lbci ,أخبار حال الطوارئ,مصر,حال الطوارئ مستمرة في مصر
episodes
البرلمان المصري يقر تمديد حال الطوارئ في البلاد 3 أشهر
 وافق البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
 
وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين.
الإعلان
إقرأ أيضاً