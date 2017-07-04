البرلمان المصري يقر تمديد حال الطوارئ في البلاد 3 أشهر

حال الطوارئ مستمرة في مصر

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LBCI News Lebanon

وافق البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

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وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين.