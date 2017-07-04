أخبار دولية
04 تموز 2017
04/07/2017 10:19:18
البرلمان المصري يقر تمديد حال الطوارئ في البلاد 3 أشهر
حال الطوارئ مستمرة في مصر
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LBCI News Lebanon
وافق البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين.
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