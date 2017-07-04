بالفيديو - هل كنت تعلم بالفأرة الخفية في لوحة مفاتيح هواتف أيفون؟

ثمة فأرة خفية في لوحة مفاتيح هواتف أيفون!

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LBCI News Lebanon

خضعت هواتف أيفون على مدى تاريخها البالغ 10 أعوام لتحسينات عدّة على صعيد الكتابة.

وبحسب موقع CNET، تمتلك إصدارات هواتف أيفون ذات خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد (وهي هواتف آيفون 6 إس، و6 إس بلس، و7، و7 بلس) خاصيةً خفيةً تجعل تحريك المؤشر سهلًا وسريعًا ودقيقًا.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصيّة، على المستخدم أن يضغط ضغطة ثابتة على أي مفتاح من لوحة المفاتيح حتى تصبح الأخيرة خالية من الأحرف.

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عندها تصبح لوحة المفاتيح لوحة لمس، وكلما تنزلق بإصبعك حول المساحة التي تغطيها لوحة المفاتيح، يتبعك المؤشر على الشاشة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو أدناه: