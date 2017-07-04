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04 تموز 2017
04/07/2017 09:52:06
جريصاتي: وزير العدل طرف اي أنه لن يترك اي شائبة من دون أن يتدخل خصوصا ان وصلت اليه معلومات عن تدخلات سياسية في عمل القضاء
جريصاتي: وزير العدل طرف اي أنه لن يترك اي شائبة من دون أن يتدخل خصوصا ان وصلت اليه معلومات عن تدخلات سياسية في عمل القضاء
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LBCI News Lebanon
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