فيديو صادم... اجتمعوا في الشارع لشواء امرأة!

اجتمعوا لشواء امرأة!

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LBCI News Lebanon

على الرغم من تساقط الأمطار الغزيرة، اجتمع العشرات من النشطاء في جمعية Vegan Impact للنباتيين في ساحة إيجور سترافينسكي، وسط العاصمة الفرنسيّة باريس، لحضور حفلة شواء غريبة.

وبحسب موقع الهاف بوست، تظاهر المجتمعون "بشواء" امرأة وضع عليها ماكياج لتبدو في مظهر جسم متفحم.

وأقدم النباتيون على خطوة كهذه لإشعار الحاضرين بموضوع استهلاك اللحوم في الصيف.

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وحملوا شعارات تطالب بحقوق الحيوانات، من بينها "بالنسبة إلى الحيوانات، الفرق بين الحياة والموت هو أنت" و"الحيوانات تشعر أيضًا بالخوف والألم".

وبعد بضع دقائق، وُضع شخص آخر، لكن رجل هذه المرة، على منصة آلة باربكيو كبيرة، تناسب حجم الإنسان، تم تركيبها وسط الساحة في الدائرة الرابعة في باريس.