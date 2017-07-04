وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة