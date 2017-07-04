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04 تموز 2017
04/07/2017 10:34:29
وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة
وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة
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