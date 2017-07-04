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04 تموز 2017
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وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة

وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أظهرت,الألماني,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الألماني: قطر أظهرت ضبط النفس في رد فعلها على الحصار ونأمل أن يرد الآخرون بروح مماثلة ومثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة
 
 
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