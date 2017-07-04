منوعات
04 تموز 2017
04/07/2017 10:40:58
بالصور: زواج ثنائي روسي من أغنى الأغنياء في العالم... وفستان الزفاف من تصميم لبناني!
إليكم صور حفل الزفاف المدهش
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LBCI News Lebanon
أقيم حفل زفافي خيالي تزوّج فيه ثنائي روسي من أغنى الأغنياء في العالم!
وفي التفاصيل، فقد تزوجت لوليتا ابنة الملياردير الروسي إلدار أوسمانوف من الشاب غاسبار ابن الملياردير ألبيرت أفدوليان في حفل زفاف ضخم.
وقد نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لحفل الزفاف الأسطوري الذي وصلت تكلفته حتى 10 ملايين دولار في لوس أنجلوس بقاعة Dolby Theatre.
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واللافت أنّ الثنائي أنفق حوالي 500 ألف دولار أميركي على زينة الورود أمّا فستان العروس الشابة فقد كان من توقيع المصمم زهير مراد.
الجدير ذكره، أنّ النجمة العالمية ليدي غاغا هي من أحيت حفل الزفاف بالإضافة إلى فنانين آخرين، وبلغت كلفة حضور النجوم أكثر من مليوني دولار أميركي.
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