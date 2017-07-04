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04 تموز 2017
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بالصور: زواج ثنائي روسي من أغنى الأغنياء في العالم... وفستان الزفاف من تصميم لبناني!

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بالصور: زواج ثنائي روسي من أغنى الأغنياء في العالم... وفستان الزفاف من تصميم لبناني!
أقيم حفل زفافي خيالي تزوّج فيه ثنائي روسي من أغنى الأغنياء في العالم!

وفي التفاصيل، فقد تزوجت لوليتا ابنة الملياردير الروسي إلدار أوسمانوف من الشاب غاسبار ابن الملياردير ألبيرت أفدوليان في حفل زفاف ضخم.

وقد نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لحفل الزفاف الأسطوري الذي وصلت تكلفته حتى 10 ملايين دولار في لوس أنجلوس بقاعة Dolby Theatre.
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واللافت أنّ الثنائي أنفق حوالي 500 ألف دولار أميركي على زينة الورود أمّا فستان العروس الشابة فقد كان من توقيع المصمم زهير مراد.

الجدير ذكره، أنّ النجمة العالمية ليدي غاغا هي من أحيت حفل الزفاف بالإضافة إلى فنانين آخرين، وبلغت كلفة حضور النجوم أكثر من مليوني دولار أميركي.

Dazzling: The bride ensured all eyes were on her thanks to her incredibly dramatic train 
The bride and groom on their big day - their wedding is rumoured to have cost $10million 
Lolita walks past extravagant displays of white roses as she makes her way down the aisle
Draped in a dazzling gown and sporting a glittering head piece, Lolita walks down the aisle
Wedding guests gazed in awe as Lolita swept down the aisle in a gown with a dramatic train and a floor-length veil 
Archways formed entirely of blooms lined the red carpet at the romantic ceremony in LA
Platters of indulgent desserts line a table covered in a snowy white cloth at the ceremony 
Not your average wedding singer: Lady Gaga belts out a tune for guests at the glitzy nuptials
Setting up: A photograph taken ahead of the nuptials shows candles being placed on the elaborate flower-covered stairs
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