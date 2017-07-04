المستقبل: السيد نصرالله بات في اطلالاته نذير توتر وسلبية على لبنان

السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي يدفع باتجاه تحويل لبنان ارضا سائبة

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LBCI News Lebanon

استنكرت كتلة المستقبل الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في يوم القدس معتبرة انه "ضرب عرض الحائط أي وجود لدولة او سلطة او سيادة لبنانية ملغياً بذلك أن يكون للشعب اللبناني رأي فيما يقوله أو فيما يعمل على توريط لبنان به."

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وأشارت بعد اجتماعها الاسبوعي الى أنّ "السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي يدفع باتجاه تحويل لبنان ارضا سائبة يستطيع أن يدخلها من يريده هو أو من يستدعيه هو ومن كل أصناف وأنواع وجنسيات المقاتلين والمرتزقة من شتى انحاء العالم بما يخالف وبشكل صارخ الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية."واعتبرت الكتلة أن "كلام السيد نصرالله عن السعودية يؤدي إلى إيقاع فتنة في لبنان والمنطقة وإلى زيادة الأمور والأوضاع توتراً وتدهوراً في لبنان فيما المطلوب إبقاء لبنان بعيدا عن اتون المنطقة وتوتراتها لا اقحامه في المزيد من المشكلات التي تلحق الضرر بكل الشعب اللبناني وفي علاقاته العربية."وأشارت الى أن السيد نصر الله بات في اطلالاته نذير توتر وسلبية على لبنان واللبنانيين وعلى مصالحهم وقضاياهم المعيشية ولاسيما في خضم هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.