شبيهة نادين نجيم الأميركيّة قد تفقد عملها في التمثيل بسبب... ثدييها!

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أعلنت عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إميلي راتاجكوسكي أنّ قد تفقد مسيرتها المهنية وعملها بسبب ثدييها.وفي التفاصيل، فقد قالت الممثلة البالغة من العمر 26 عاماً إنها تعتقد أن حجم الثدي يجعل الناس يمتنعون عن التمثيل معها لأنّها "مثيرة جداً".وقد أعربت راتاجكوسكي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز، عن إحباطها من المجتمع الذي على حدّ قولها "لا يزال يشعر بطريقة أو بأخرى بأن المرأة لا تستطيع أن تكون رمزا سياسيا ونسويا وجنسيا في آن واحد".يُذكر أنّ إميلي اشتهرت منذ سنواتٍ قليلة بعد مشاركتها المثيرة في فيديو كليب أغنية "Blurred Lines" للمغني الأميركي روبين ثيك.وعربياً، شبّهها الكثيرون إلى النجمة اللبنانية نادين نجيم من حيث الوجه.