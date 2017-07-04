أمن وقضاء
04 تموز 2017
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وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال...قبل بدء التحقيق

الامراض المزمنة قضت عليهم... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني, لبنان,عرسال,الامراض المزمنة قضت عليهم...
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وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال...قبل بدء التحقيق
أفادت معلومات للـLBCI عن وفاة 4 سوريين أثناء تواجدهم في المستشفيات، نتيجة أمراض مزمنة والحالة المناخية في عرسال.
 
والسوريون هم من الموقوفين خلال عملية الجيش اللبناني لمخيمات عرسال الأسبوع الماضي، وقد فارقوا الحياة قبل البدء بالتحقيق معهم.
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