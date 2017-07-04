أخبار محلية
04 تموز 2017
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سامي الجميل يردّ على جريصاتي!

بعد بيان جريصاتي عن تدخلات القضائ...كيف ردّ الجميل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سليم جريصاتي,سامي الجميل,بعد بيان جريصاتي عن تدخلات القضائ...كيف ردّ الجميل؟
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سامي الجميل يردّ على جريصاتي!
أعلن النائب سامي الجميل عبر تويتر أن "الشعب اللبناني سئم  من ممارساتكم المناقضة للدستور وفصل السلطات".

ودعا الوزير جريصاتي عبر تويتر بكل محبة لاعادة النظر بممارسته واحترام إستقلالية القضاء.
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