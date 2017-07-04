أخبار محلية 04 تموز 2017 04/07/2017 11:56:33 سامي الجميل يردّ على جريصاتي!

بعد بيان جريصاتي عن تدخلات القضائ...كيف ردّ الجميل؟

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب سامي الجميل عبر تويتر أن "الشعب اللبناني سئم من ممارساتكم المناقضة للدستور وفصل السلطات".

ودعا الوزير جريصاتي عبر تويتر بكل محبة لاعادة النظر بممارسته واحترام إستقلالية القضاء. الإعلان ودعا الوزير جريصاتي عبر تويتر بكل محبة لاعادة النظر بممارسته واحترام إستقلالية القضاء.