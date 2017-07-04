الجيش يؤكد وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال... وهذه هي أسباب الوفاة

وضع الاطباء الشرعيون تقاريرهم حول أسباب الوفاة

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LBCI News Lebanon

أكدت قيادة الجيش وفاة 4 سوريين من الموقوفين على إثر العملية الامنية الاستباقية التي نفذها في مخيمات عرسال، نتيجة امراض صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الاحوال المناخية، وذلك قبل بدء التحقيق معهم.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة في بيان لها، انه لدى الكشف الطبي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبي في الجيش باشراف القضاء المختص للموقوفين، تبين ان عددا منهم يعاني من امراض صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الاحوال المناخية، فتم إخضاعهم فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم قبل التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية ساءت وادت الى وفاتهم.

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والسوريون هم:

- مصطفى عبدالكريم عبسه

- خالد حسين المليص

- أنس حسين الحسيكي

- عثمان مرعي المليص

وبادرت قيادة الجيش الى اخضاع الموقوفين الاخرين للكشف الطبي للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها الى المستشفيات، والتأكد عما اذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامة تشكل خطرا على حياتهم، بعدما وضع الاطباء الشرعيون تقاريرهم حول أسباب الوفاة.