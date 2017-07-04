مقدمة النشرة المسائية 04-07-2017

مقدمة النشرة المسائية

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LBCI News Lebanon

السلاح المتفلِّت أدى إلى إطلاق الرصاص ابتهاجًا بنجاح طلاب في البروفيه... السلطة المتفلِّتة أدت إلى تبادل لأطلاق النار السياسي بين وزراء بسبب عدم نجاحهم في ضبط مسألة الموقوفين من جراء إطلاق النار...

"رشقات البروفيه" كشفت عيوب السلطة التنفيذية وعوراتها... إنتظر اللبناني أكثر من نصف قرن لتطبيق القانون على مُطلِقي النار ابتهاجًا او غير ابتهاج، ولكن ما إنْ طُبِّق القانون حتى خرقته مداخلات السياسيين فأستطاعوا إطلاق ما تيسَّر لهم...

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لم يستطع وزير الداخلية التستر على الفضيحة ففضحها أمام نواب... تلقَّفها النائب سامي الجميِّل، المعارِض الوحيد تقريبًا في "جمهورية الموالاة"، فحشَر وزير الداخلية في الزاوية وكشف فضيحة إخلاءات السبيل...

تنبَّه وزير العدل إلى "فعلة" زميله في السلطة التنفيذية فحاول التخفيف من وقْعِها من خلال بعض التوضيحات... لكن ما فُضِح قد فُضِح ولم يعُد التستُّر ينفع ولا محاولة التخفيف منه، أما الواقعة التي لا لبس فيها فهي:

مطلقو النار محميون من السياسيين الذين بينهم وزراء ونواب وأكثر من رئيس... الحُماة يُغطُّون المَحمِيِّين إما من خلال توفير رخص أسلحة لهم وإما من خلال حماية أسلحتهم غير المرخَّصة، وحين يخالف هؤلاء القوانين يكون الحُماة في التصرف لأطلاق المحميِّين، كيف لا وهؤلاء ناخبون، والإنتخابات على الأبواب... هنا تكمن المشكلة، إنها في السلطة التنفيذية المهتمة بأمور كثيرة إلا بأمور الناس.

ما حصل بين أمس واليوم يستدعي من مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة في القضايا التالية:

بماذا يبرر وزيرا الداخلية والعدل هذا التخبط الحاصل في موضوع إطلاق موقوفين من جراء إطلاق النار؟

بماذا يبرر وزيرا العدل والداخلية هذا التراخي في موضوع توقيف المعتدين في حادثة بتغرين؟

بماذا يبرر وزير الصحة السماح بتأخير صدور تقرير نقابة الأطباء في موضوع وفاة المواطنة الاردنية في مستشفى نادر صعب؟ هل صحيح ان هناك بلبلة داخل نقابة الأطباء ومحاولات لاستبدال عضو في لجنة التحقيق بعضو آخر؟

بماذا يبرر وزير العدل وقوف قضاء العجلة في وجه كشف الحقيقة في قضية فرح القصاب؟ هل هكذا تُصان سمعة لبنان بأنه مستشفى الشرق الأوسط؟ كيف تُصان هذه السمعة فيما تقرير لجنة تحقيق طبية يُؤجَّل من أسبوع إلى أسبوع لغايةٍ في نفس متنفِّذ وفي نفوس متدخلين؟

بماذا يبرر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد زيارته، مشكورًا، لمستشفى كسروان الحكومي، وعدم زيارته لموقعِ مخالفات المنصوري وآيشتي وغيرها "هل هناك فساد بسمنة وفساد بزيت"؟

بماذا يبرر وزير البيئة اعتباره ان لا مشكلة في مكب برج حمود وأن المتعهِّد ينفذ تعليمات مجلس الانماء والإعمار، فيما دُقّ ناقوس الخطر أمس في قصر بعبدا لمعالجة كارثة النفايات قبل استفحالها؟

غدًا جلسةٌ لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، حبَّذا لو ان رئيس الجمهورية يضرب على الطاولة لوضعِ حدٍّ للتلكؤ والتراخي.

أوقفوا حماية مطلقي الرصاص قبل إطلاق رصاصة الرحمة على آمال اللبنانيين، وهي لم تعد بعيدة إذا بقي الوضع على هذا المنوال.