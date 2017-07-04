الانتخابات الفرعية... معركة اثبات احجام

خلال شهرين يفترض أن تجرى الانتخابات الفرعية لملء الشغور في المقاعد الثلاثة: الماروني في كسروان، والعلوي والاورثوذكسي في طرابلس.
هذا الاستحقاق لم يعد احتمالاً بل اصبح قراراً يفرضه الدستور في المادة 41 والقانون الجديد الذي ينص في المادة ٤٣ على اجراء الانتخابات الفرعية وفقاً للنظام الاكثري وعلى مستوى الدائرة الصغرى اي القضاء اذا لم يتخطى الشغور المقعدين في الدائرة الكبرى.
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