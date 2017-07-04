الانتخابات الفرعية... معركة اثبات احجام

كيف هي الاستعدادات اللوجستية والسياسية لها؟

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LBCI News Lebanon

خلال شهرين يفترض أن تجرى الانتخابات الفرعية لملء الشغور في المقاعد الثلاثة: الماروني في كسروان، والعلوي والاورثوذكسي في طرابلس.

هذا الاستحقاق لم يعد احتمالاً بل اصبح قراراً يفرضه الدستور في المادة 41 والقانون الجديد الذي ينص في المادة ٤٣ على اجراء الانتخابات الفرعية وفقاً للنظام الاكثري وعلى مستوى الدائرة الصغرى اي القضاء اذا لم يتخطى الشغور المقعدين في الدائرة الكبرى.

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