رسالة من نجل اللبناني نزار زكا المحتجز في ايران الى روحاني..."أنت وأبي لا تختلفان كثيرا"

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أعلن المحامي أنطوان أبو ديب وكيل الدفاع عن نزار زكا المحتجز في ايران أن "نجله نديم وجه رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني يطلب منه بموجبها وضع حد لمعاناة والده في السجون الايرانية، خصوصا أنه مضرب عن الطعام وحالته الصحية تتدهور بسرعة".وأفاد المحامي أبو ديب "أن نسخة مترجمة الى اللغة العربية وصلته عن هذه الرسالة"، وفي ما يلي جزء من نصها:"بعد المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عن المرأة في التنمية المستدامة "الوظائف وريادة الاعمال" تم اختطاف والدي بينما كان في طريقه الى المطار واعتقاله في سجن إيفين منذ حينها.أنت وأبي لا تختلفان كثيرا: كلاكما رجل صالح يعيش من اجل مصلحة شعبه اكثر من مصلحته. عندما تلقى والدي دعوة رسمية الى بلدكم، لم يترك وراءه سوى الفخر والشرف.انا لا التمس تعاطفكم سيادة الرئيس روحاني، ولا التمس شفقتكم، ولكني ببساطة مشوش واتمنى ان افهم. مر عامان تقريبا، ولم اسأل اي سؤال. لقد وثقت بنظامكم القضائي على امل ان العدالة ستتحقق، لكن ما يقلقني اكثر هو بعض من كلماتكم وتعليقاتكم خلال حملتكم الانتخابية الاخيرة حول انتقادكم لقسوة المحاكم الايرانية واحكامها ضد المواطنين الايرانيين. الان، وبعد اكثر من 20 شهرا، ارى ان النظام القضائي لم يكن منصفا مع والدي وعائلتي، لا بل انه طوال الشهور الثمانية الماضية، وضع ملف والدي بحالة معلقة بإنتظار "استعلام" ومزيد من المعلومات طلبها القاضي. وطوال هذه الاجراءات، لم يسمح لوالدي ان يوكل محاميا لبنانيا او ان يرى السفير اللبناني بحرية، وهذا من الحقوق الاساسية تحت اي قانون دولي. وهذا يبين بوضوح أن القضية ضد والدي ملفقة، والغاية من تأخير الاجراءات هي لمجرد اطالة فترة معاناته. ماذا فعل والدي لكي يستحق هذه المعاملة؟ لماذا دعوتموه واخذتموه بعيدا عن أخيه وعني؟ انا مجرد رجل شاب أحاول أن أفهم."