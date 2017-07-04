بالصورة - بهية الحريري بين بيكيه وعنتر

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حضرت النائب بهية الحريري، جانبا من مباراة اعتزال اللاعب الدولي رضا عنتر، التي اقيمت على ارض ملعب مدينة رفيق الحريري الرياضية في صيدا والتي شارك فيها نجوم فريق برشلونة: "جيرار بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا".وتوجهت النائب الحريري الى ارض الملعب حيث صافحت النجم عنتر ونجوم برشلونة الثلاثة وافراد المنتخب المشاركين، مرحبة اياهم على ارض عاصمة الجنوب صيدا وفي مدينة رفيق الحريري الرياضية. قبل ان تتابع وقائع الشوط الثاني من المباراة حتى نهايتها.