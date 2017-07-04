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04 تموز 2017
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بالفيديو- شابة تقتحم هواء الـ LBCI

ما الذي حصل مباشرة على هواء الـLBCI؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مهرجانات بيبلوس,lbci,ما الذي حصل مباشرة على هواء الـLBCI؟
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في لحظة طريفة خلال النقل المباشر لمهرجانات بيبلوس الفنية على شاشة الـ LBCI، قامت شابة باقتحام الهواء على الزميلة رنيم بو خزام خلال تغطيتها المباشرة في نشرة الاخبار المسائية لتوجيه تحية الى والدتها قائلة "hi mom cava؟" 
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