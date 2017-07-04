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04 تموز 2017
04/07/2017 15:55:53
بالفيديو- شابة تقتحم هواء الـ LBCI
ما الذي حصل مباشرة على هواء الـLBCI؟
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LBCI News Lebanon
في لحظة طريفة خلال النقل المباشر لمهرجانات بيبلوس الفنية على شاشة الـ LBCI، قامت شابة باقتحام الهواء على الزميلة رنيم بو خزام خلال تغطيتها المباشرة في نشرة الاخبار المسائية لتوجيه تحية الى والدتها قائلة "hi mom cava؟"
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