منوعات 04 تموز 2017 04/07/2017 15:55:53 بالفيديو- شابة تقتحم هواء الـ LBCI

ما الذي حصل مباشرة على هواء الـLBCI؟

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LBCI News Lebanon

في لحظة طريفة خلال النقل المباشر لمهرجانات بيبلوس الفنية على شاشة الـ LBCI، قامت شابة باقتحام الهواء على الزميلة رنيم بو خزام خلال تغطيتها المباشرة في نشرة الاخبار المسائية لتوجيه تحية الى والدتها قائلة "hi mom cava؟" الإعلان