أمن وقضاء
04 تموز 2017
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ما الذي انفجر خلال حرق الاعشاب في القليعة؟

بينما كان المواطن يوسف س. يعمل مساء اليوم...ما الذي حصل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرجعيون,القليعة,بينما كان المواطن يوسف س. يعمل مساء اليوم...ما الذي حصل؟
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ما الذي انفجر خلال حرق الاعشاب في القليعة؟
 أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، انه بينما كان المواطن يوسف س. من بلدة القليعة - مرجعيون، يعمل مساء اليوم، على حرق الاعشاب اليابسة في حقله، انفجر جسم غريب من دون وقوع اضرار.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
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