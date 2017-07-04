أمن وقضاء 04 تموز 2017 04/07/2017 17:14:02 ما الذي انفجر خلال حرق الاعشاب في القليعة؟

بينما كان المواطن يوسف س. يعمل مساء اليوم...ما الذي حصل؟

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LBCI News Lebanon

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، انه بينما كان المواطن يوسف س. من بلدة القليعة - مرجعيون، يعمل مساء اليوم، على حرق الاعشاب اليابسة في حقله، انفجر جسم غريب من دون وقوع اضرار.



وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. الإعلان