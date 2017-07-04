العائدون إلى سوريا طُلبوا إلى "العسكرية"

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كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن الدفعة التي عادت من النازحين السوريين في 10 حزيران الماضي إلى بلدة عسال الورد السورية من مخيمات عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، على خلفية وساطة تدخل فيها "حزب الله"، شكت من الإخلال بالاتفاق الذي أخذ "حزب الله" على عاتقه تنفيذه ويتضمن إعفاء الشباب من الخدمة العسكرية، على أن يتم تنظيم ملفاتهم الأمنية شرط أن يصبحوا تابعين أمنياً لمنظومة النظام السوري و "حزب الله".وأوضحت المصادر ذاتها ،في حديث الى "، أن الأهالي عندما وصلوا إلى قريتهم ومحيطها قالوا إن النظام السوري طلب منهم أن يلتحقوا بخدمة العلم، وبعـــثوا بأخبار إلى لبنان أنه لم يتم التزام الاتفاق، ما جعل النازحين الذين كانوا يرغبون بالعودة ضمن دفعة ثانية يفقدون حماستهم من أجل العودة.