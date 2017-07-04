السعودية تتسلم الرد القطري الرسمي

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أعلنت المملكة العربية السعودية انها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة.وذكرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر ان الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة.وكانت الدول الاربع قد اعلنت فجر الاثنين ان المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب ال13 التي قدمتها اليها والتي انتهت ليل الاحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب امير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الازمة.