تجربة صاروخية غير مسبوقة لكوريا الشمالية...كيم جونغ اون: انها هدية لابناء الزنا الاميركيين

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اعلنت كوريا الشمالية إنها أجرت اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة ليكون قادرا على حمل رأس نووي كبير.وفي هذا الاطار، أشار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون الى ان التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي اجرتها بلاده هي "هدية لابناء الزنا الاميركيين" في عيد استقلالهم، كما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الاربعاء.وافادت الوكالة ان كيم وإثر اشرافه شخصيا على عملية اطلاق الصاروخ "قال إن ابناء الزنا الاميركيين لن يكونوا مسرورين كثيرا بهذه الهدية التي ارسلت في ذكرى الرابع من تموز".واضافت ان الزعيم الكوري الشمالي انفجر بعدها ضاحكا "قبل ان يضيف انه يجب علينا ان نرسل اليهم هدايا بين الفينة والاخرى كي نساعدهم على التغلب على مللهم".وفي المواقف، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية ، كما اعلنت البعثة الاميركية لدى المنظمة الدولية.واعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون أن "اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات يمثل تصعيدا جديدا للخطر على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا وشركائنا وعلى المنطقة والعالم بأسره."من جهته، دان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش بشدة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية ، معتبرا انها تشكل "تصعيدا خطرا".وفي سياق متصل، أطلقت القوات الاميركية والكورية الجنوبية الاربعاء صواريخ بالستية خلال مناورة تحاكي هجوما على كوريا الشمالية في "رسالة تحذير قوية" الى النظام الشيوعي، كما افادت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.