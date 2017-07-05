انتخابات حزب العمل الاسرائيلي تقصي هرتزوغ من الدورة الاولى

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أقصي اسحق هرتزوغ زعيم حزب العمل الاسرائيلي المنتهية ولايته من الدورة الاولى للانتخابات التمهيدية التي جرت الثلاثاء والتي ستنحصر دورتها الثانية يوم الاثنين المقبل بين السياسي والنقابي عمير بيريتس والوزير السابق آفي غاباي.وأدلى حوالى 31 ألف عضو في حزب العمل باصواتهم الثلاثاء، لتبلغ بذلك نسبة المشاركة 59%. وبما ان أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ40% اللازمة للفوز من الدورة الاولى فإن المرشحين اللذين حصلا على العدد الاكبر من الاصوات تأهلا الى الدورة الثانية المقررة في 10 تموز الحالي.وبحسب المحللين فان هرتزوغ الذي لم يحصل الا على 16,79% من الاصوات خسر بسبب فشل المفاوضات السرية التي اجراها خلال الاشهر الاخيرة للدخول الى الحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتانياهو.