انخفاض جديد في أسعار المحروقات...

سجلت أسعار المحروقات انخفاضا جديدا صباح اليوم، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 اوكتان 300 ليرة ، الديزل 100 ليرة والمازوت 200 ليرة، وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.
وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
-
بنزين 95 اوكتان: 21700 ليرة
-
بنزين 98 اوكتان: 22300 ليرة
-
الديزل: 13300 ليرة
-
المازوت: 13100 ليرة.
- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 12500 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية