وأخيرا... موجة الحر بدأت بالانحسار

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تبدأ موجة الحر بالانحسار اليوم والحرارة الى انحفاض في الأيام المقبلة ليعود الطقس الى صيفي اعتيادي، مع ارتفاع مجددا بدرجات الحرارة أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل.طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:الاربعاء: بداية انحسار موجة الحر، طقس صيفي حار انما مع بقاء الرطوبة مرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.الخميس:عودة الطقس الى صيفي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.الخميس: طقس صيفي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.