مندوب مبيعات يسرق غلّة الشركة بالاتفاق مع آخرين

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 24/6/2017 ادعى لدى مخفر المصنع في وحدة الدرك الإقليمي، مندوب مبيعات لدى إحدى الشركات، المدعو: - م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، بأنه تعرّض لعملية سلب مبلغ /44000/ دولار أميركي، وكمية من بطاقات تعبئة خطوط خلوية مسبقة الدفع، جميعها عائد للشركة، وذلك من قبل ثلاثة أشخاص، أثناء مروره في محلة بر الياس – الأوتوستراد العربي، على متن سيارة من نوع "كيا" لون جردوني، عائدة للشركة. حيث أفادَ بأن السالبين عمدوا إلى تكسير زجاج السيّارة وسلباه ما ذُكر.واشارت الى أنه نتيجةً للتحريات والمتابعة، تبيّن أن إدعاء م. ح. المذكور كاذب، فتم توقيفه واعترف بأنه خطّط لهذه العملية وسرقة أموال الشركة، بالإشتراك مع آخرين، تمّ توقيف اثنين منهم، وهما:و. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)ولفتت الى ان الموقوفين الثلاثة اودعوا القضاء المختص، فيما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرٍ بحق آخرَين مشاركَين في عملية السرقة، والعمل جارٍ لتوقيفهما.