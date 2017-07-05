ظهور البثور على الظهر ينتج عن عادة خاطئة أثناء الاستحمام!

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يعاني الرجال والنساء على حد سواء من مشكلة ظهور البثور على منطقة الظهر. تظهر هذه المشكلة لدى النساء بنسبة 50 في المئة بعمر العشرين أما الرجل فبنسبة 40 في المئة من الفئة العمرية نفسها.وبحسب طبيبة الجلد الخاصة بعارضة الأزياء كيندال جينير، مشكلة حب الشباب على الظهر هي نتيجة الاستحمام بطريقة خاطئة!وتشير كريستي كيدد إلى أن هذه المشكلة قد تكون ناتجة أيضاً عن تبدل هرموني معين بالإضافة إلى طريقة استخدام منعم الشعر.وتقول كريستي في هذا السياق أيضاً إن نوعية الأطعمة تؤثر على ظهور هذه المشكلة بشكل كبير.وقد لفتت كريستي إلى أن استخدام منعم الشعر في نهاية الاستحمام يترك آثار الزيت على منطقة الظهر لذا من المستحسن أن يتم رفع الشعر بعد تطبيق منعم الشعر وغسل الجسم من رواسب الزيوت جيداً.إليكم الخطوات الضرورية عند الاستحمام لتفادي هذه المشكلة:اغسلوا شعركمضعوا المنعماغسلوا الشعر من المنعمثم ارفعوا الشعر جيداً عن الظهروقوموا بغسل الجسم جيداً