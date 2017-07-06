وصفتان طبيعيتان للتخلّص من السيلوليت...

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تعتبر مشكلة ظهور السيلوليت من بين المشاكل الجمالية التي يعاني منها عدد كبير من السيدات. ويحاول البعض ايجاد طرق جديدة ومبتكرة للتخلّص من هذه المشكلة الصعبة جداً.من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي وصفتين طبيعيتين ترتكزان على خل التفاح للقضاء على السيلوليت.- وصفة عن طريق الفم:المكونات: ملعقتا طعام من خل التفاح، نصف ليتر من الماء وملعقة صغيرة من العسل.طريقة التحضير: إمزجي خل التفاح مع الماء ثم أضيفي اليهما العسل. إشربي من هذا المزيج كل صباح على معدة فارغة قبل الإفطار، وستلاحظين الفرق.- وصفة عن طريق الجلد:المكونات: ملعقة طعام من خل التفاح، زيت أو كريم مرطب للجسم.طريقة التحضير: إمزجي داخل فنجان الخل مع الزيت أو الكريم. طبقي المزيج على المنطقة المصابة بالسيلوليت بواسطة منشفة نظيفة ورطبة.