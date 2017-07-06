القرون الوسطى في مجموعة ايلي صعب الجديدة

استوحى المصمّم إيلي صعب مجموعته للأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين من فخامة الأساطير الملكية في القرون الوسطى.

وتألقت العارضات بإطلالات لملكات قائدات مُحارِبات لم يتخلّين عن أنوثتهنّ وجمالهنّ الساحر في القصور الفاخرة وبازياء تعكس الترف الملكي في تلك الحقبة.

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وفي تصاميم صعب، تتداخل التخريمات والمخمل والموسلين والتول في انسجام مثالي، عاكسة الضوء في تكسيرات الأقمشة الفاخرة.

وتضيف السترات الى فساتين الساتين خطوطاً هندسية تعيد رسم الإطلالات الملكية النبيلة ذات الأحجام المضخّمة، فيما تغطي الأكمام الطويلة الذراعين وتحميهما كدروع أنثوية.

وتؤدّي الألوان الدور ونقيضه، فرومانسية الأبيض اللؤلؤي والزهري الناعم، تبعث دفئاً جميلاً في مقابل قوّة ألوان الأزرق العميق والأحمر وأخضر الغابات.

بالاضافة الى ترصيعات اللآلئ والأحجار الفاخرة والتطريزات اليدوية التي تضفي العظمة الى اطلالة امراة صعب.