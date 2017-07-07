اتبعي هذه النصائح البسيطة... لتكوني أكثر جاذبية!

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تطرح السيدة عادة أسئلة جمالية عدة بهدف إيجاد إجابات تساعدها على تحسين مظهرها وإطلالاتها.ومن هذا المنطلق، سنقدّم لك سيدتي نصائح بسيطة تساعدك كي تكوني أكثر جاذبية.-ا لنظر الى عيني الشخص الآخر: إن التواصل مع الشخص الآخر بواسطة العينين يظهر الثقة بالنفس ويزيد من الجاذبية، مع الحرص على عدم التحديق الى الآخر بشكل فاضح قد يسبب له الإزعاج.- تحسين وضعية الجسم: تلعب وضعية الجسم المستقيمة دوراً كبيراً في لفت نظر الآخرين، كما إنها دليل على الثقة بالنفس.- النظافة: تعتبر النظافة الشخصية عنصراً أساسياً في لفت الانتباه. إن الشخص الذي لا يتمتّع بمظهر نظيف ولائق ليس قادراً على جذب الآخرين اليه حتى ولو كان فائق الجمال.- الحصول على قسط كاف من النوم: من المعروف أن النوم يساعد الإنسان على تحسين مظهره لأنه يوفر لها الراحة.