اتبعي هذه النصائح البسيطة... لتكوني أكثر جاذبية!

تطرح السيدة عادة أسئلة جمالية عدة بهدف إيجاد إجابات تساعدها على تحسين مظهرها وإطلالاتها.
ومن هذا المنطلق، سنقدّم لك سيدتي نصائح بسيطة تساعدك كي تكوني أكثر جاذبية.
-ا لنظر الى عيني الشخص الآخر: إن التواصل مع الشخص الآخر بواسطة العينين يظهر الثقة بالنفس ويزيد من الجاذبية، مع الحرص على عدم التحديق الى الآخر بشكل فاضح قد يسبب له الإزعاج.
- تحسين وضعية الجسم: تلعب وضعية الجسم المستقيمة دوراً كبيراً في لفت نظر الآخرين، كما إنها دليل على الثقة بالنفس.
- النظافة: تعتبر النظافة الشخصية عنصراً أساسياً في لفت الانتباه. إن الشخص الذي لا يتمتّع بمظهر نظيف ولائق ليس قادراً على جذب الآخرين اليه حتى ولو كان فائق الجمال.
- الحصول على قسط كاف من النوم: من المعروف أن النوم يساعد الإنسان على تحسين مظهره لأنه يوفر لها الراحة.
المصدر