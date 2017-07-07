عادة جمالية تقومين بها تعرضكِ لخطر الإصابة بالسرطان!

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بات الاعتناء بالأظافر من الخطوات الجمالية الأهم لدى كلّ امرأة في أيامنا هذه، والذهاب إلى صالون العناية بالأظافر أصبح عادة أسبوعية لدى الكثيرات.ولكن هل كنتِ تعلمين أنّ هذه العادة تهدد صحتكِ وتعرضك للإصابة بالالتهابات وسرطان الجلد؟وبحسب خبراء في مجال الأمراض الجلدية، فإنّ ماكينة الأشعة ما فوق البنفسجية التي تستخدم في الصالونات لتثبيت الطلاء لأطول فترة ممكنة تسبب على المدى البعيد الإصابة بسرطان الجلد.أمّا عند اللجوء إلى الطرق الطبيعية لتطبيق طلاء الأظافر والعناية بها، فإنّ السيدة تكون عندها عرضة للإصابة بأمراض وبكتيريا عديدة بسبب الآلات المستخدمة إن لم يتم تعقيمها جيداً.