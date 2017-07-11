لماذا يهتز صدر المرأة عند المشي أو الركض؟ الحقيقة ستُفاجئكم!

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إذا كنتِ من النساء اللواتي يعانين من اهتزاز الثديين أثناء الحركة فالسبب ليس أنكِ صاحبة ثديين كبيرين بل القصة تكمن في قياس حمالة الصدر!وبحسب ماركة اللانجري Curvy Kate، 95 في المئة من النساء يرتدين حمالات الصدر بالقياسات الخاطئة وغير المناسبة وذلك يظهر عند اهتراز الثديين الذي قد يسبب في كثير من الأحيان تمزق الأنسجة في هذه المنطقة من الجسم.وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة ترتدي حمالتي صدر الأولى بقياس 38F والثانية بقياس 32H، وتم تصويرها أثناء المشي مع تثبيت نقاط زهرية على منطقة صدرها لإظهار الفرق في الحالتين.وقد تبين أنّ حمالة الصدر التي تجعل الثديين يهتزان هي بالقياس الخاطئ، لذا عند شراء حمالة الصدر احرصن على عدم اهتزاز صدوركن فيها!