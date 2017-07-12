بالفيديو: لعبة السبينر بحلة جديدة... لا تخطر في البال!

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اجتاحت لعبة الـ Fidget Spinner العالم في الأشهر الأخيرة لدرجة دفعت بالناس إلى الهوس. ويبدو أنّ هذه اللعبة قد بدأت تدخل مجالاتٍ مختلفة غير التسلية، ومنها عالم مستحضرات التجميل.وفي التفاصيل، سيعرض متجر سيفورا مستحضراً اسمه Glamspin للبيع على شكل Fidget Spinner يحتوي على مرطب للشفاه.وقد انتشرت فيديوهات للمستحضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل عددها حتى 5 مليون فيديو في شهر حزيران الماضي.يُشار إلى أنّ هذا المستحضر هو نتيجة تعاون بين مستحضرات Buzzfeed وTaste Beauty.وتحتوي هذه اللعبة على 3 مرطبات شفاه بنكهات مختلفة من الفواكه ويبلغ سعر العلبة الواحدة منها 10 دولارات فقط.الجدير ذكره، أنّ هذا المستحضر الغريب سيتوفر في محلات سيفورا ابتداءً من 2 آب.