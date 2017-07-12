فيديو لشابة تزيل شعر أنفها بالشمع يجتاح الانترنت... ما المخاطر الصحية لهذه الخطوة؟

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اجتاح فيديو نشرته مدونة الجمال سيبي باليني على انستغرام الانترنت، والسبب أنّها ظهرت فيه وهي تخضع لجلسة إزالة شعر الأنف بالشمع!وقد نال الفيديو القصير خلال 4 أيام حوالي 4.3 مليون مشاهدة بالإضافة إلى آلاف التعليقات التي عبّر من خلالها رواد الانترنت عن رفضهم لعملية إزالة هذه الشعيرات لأنّها ضرورية لصحة الأنف على حدّ تعبيرهم.في سياق آخر كان موقع business insider قد أجرى مقابلة مع الطبيب إريك فواغ المختص في طب الأذن والحنجرة في جامعة نيويورك. وقد اعتبر الدكتور أن الشعر في الأنف موجود لهدف صحي وهو تنقية الهواء وتكريريه قبل دخوله إلى القصبات الهوائية.وشرح الدكتور إريك ذلك بالقول إنّ شعر الأنف يُقسم إلى نوعين الأول هو vibrissae وهو الشعر الذي يُمكن رؤيته أمّا النوع الآخر فهو microscopic cilia المسؤول عن تنقية المخاط ونقله إلى الجزء الخلفي من الأنف.