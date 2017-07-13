قصّ الشعر يساعد في تنظيف البيئة!

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توصلت دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة العلوم التقنية في سيدني بأستراليا، إلى أنّ قصّ الشعر قد يساعد في الحفاظ على البيئة.وبحسب ريبيكا باغنوكو طالبة الماستر في الأبحاث العلمية، الشعر يمتص بشكل طبيعي وحيوي الزيوت الأمر الذي يجعله فعالا في امتصاص وتنظيف الكوارث والرواسب في الطبيعة.وتعتبر باغنوكو أنّه من الضروري إيجاد طرق طبيعية لتأمين حياة بيئية مستدامة للأجيال القادمة وخصلات الشعر هي الحل!وتشرح الطالبة هذه النظرية، بالقول إنّ خصلات الشعر قادرة على امتصاص الزيوت أكثر من مرّة وفعاليتها لا تقل من حين لآخر.