بالصورة: هل هذه الإطلالة الأجرأ لكيت ميدلتون؟

الإعلان

أطلت دوقة كامبريج كيت ميدلتون في مأدبة رسمية أقيمت على شرف زيارة ملك وملكة اسبانيا يوم أمس بكامل أناقتها المعهودة. واختارت لهذه المناسبة فستاناً من الدانتيل الزهري المائل إلى البيج من تصميم دار ماركيزا تميز بقصته المفتوحة عند منطقة الصدر.وقد وضعت الدوقة التاج الخاصّ بالأميرة ديانيا الأيقوني المرصع بالألماس.كما وضعت كيت عقداً كبيراً لم نكن نتوقع يوماً أن تضعه خصوصاً وأنّها عودتنا على المجوهرات الناعمة جداً.في سياق آخر لا بد من الحديث عن إطلالة ملكة أسبانيا ليتيزيا التي خطفت الأنظار بفستانها الملكي الأحمر من felipe varela.الجدير ذكره، أنّ فستان كيت هذا أثار ضجة عبر مواقع الأخبار العالمية المختصة بالموضة فقد اعتُبرت هذه الإطلالة الأجرأ لها.إليكم الصور: