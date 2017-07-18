بالصور: بعدما خطفت الأنظار بالأبيض... مايا دياب تعتمد 3 إطلالات جذابة باللون الأسود!

نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام بثوب سباحة باللون الأسود يتميز بالبيكيني ذات الخصر العالي ونسقت معه تنورة بحر مشبكة بدت فيها بغاية الجاذبية.
وفي التفاصيل، فقد أرفقت دياب الصورة بتعليق تمنت من خلاله لمتابعيها يوماً جيداً.
واللافت أنّ مايا تقضي أيامها الصيفية في لبنان وتتمتع بحرارة الشمس والبحر.
وقد نالت الصورة أكثر من 39 ألف إعجاب ولكن الغريب أن مايا ألغت ميزة التعليق على الصورة.
في سياق آخر، نشرت مايا صورة أخرى عبر انستغرام ظهرت فيها بفستان أسود من الساتان بدت فيه مثيرة وجريئة للغاية.
يُذكر، أنّ مايا دياب كانت قد أطلت نهاية الاسبوع الماضي في إطلالة باللون الأبيض من رأسها حتى أخمص قدميها ما أثار إعجاب رواد الانترنت.
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: