بالصور: بعدما خطفت الأنظار بالأبيض... مايا دياب تعتمد 3 إطلالات جذابة باللون الأسود!

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#sunnymorning in #beirut #lebanon #mayadiab #mymaya Have a good day..! 💋🌞 A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jul 17, 2017 at 2:08am PDT

"I turned my dreams into plans..." #comingsoon #myme #byme #mayadiab #mymaya ❤️ A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jul 17, 2017 at 11:40am PDT

#mayadiab #mymaya #diabers ❤️ . . Hair @fadiaelmendelek @marwankhaddaj Makeup @danikamelmakeup Photo @mseifphotography A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jul 18, 2017 at 5:11am PDT

نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام بثوب سباحة باللون الأسود يتميز بالبيكيني ذات الخصر العالي ونسقت معه تنورة بحر مشبكة بدت فيها بغاية الجاذبية.وفي التفاصيل، فقد أرفقت دياب الصورة بتعليق تمنت من خلاله لمتابعيها يوماً جيداً.واللافت أنّ مايا تقضي أيامها الصيفية في لبنان وتتمتع بحرارة الشمس والبحر.وقد نالت الصورة أكثر من 39 ألف إعجاب ولكن الغريب أن مايا ألغت ميزة التعليق على الصورة.في سياق آخر، نشرت مايا صورة أخرى عبر انستغرام ظهرت فيها بفستان أسود من الساتان بدت فيه مثيرة وجريئة للغاية.يُذكر، أنّ مايا دياب كانت قد أطلت نهاية الاسبوع الماضي في إطلالة باللون الأبيض من رأسها حتى أخمص قدميها ما أثار إعجاب رواد الانترنت.شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: